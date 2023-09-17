В Нижнекамске создали сад из тысячи саженцев сирени

В посадке участвовали более 150 человек. Фото: Пресс-служба мэрии Нижнекамска

На бульваре между улицами Баки Урманче и Строителей в Нижнекамске посадили тысячу саженцев сирени. Сад в городе создан в рамках лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула».

В посадке участвовали более 150 человек. Среди них были представители администрации города, работники компании вместе со своими детьми, просто неравнодушные горожане. В саду представлено 36 сортов сирени разных оттенков.

Также на бульваре организовали пешеходные и велосипедные дорожки, установили освещение, разбили сенсорный сад, который создан из гальки, коры и песка.

Ранее мы сообщали, что мэр Нижнекамска показал обновленные дороги с высоты птичьего полета.

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