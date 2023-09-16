Минниханов поручил обратить внимание на цены на сельхозярмарках Татарстана

Осенние сельхозярмарки в республике будут проходить до 23 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала сентября в городах Татарстана начали проводить традиционные сельхозярмарки, на которых местные фермеры выставляют на продажу свою сезонную продукцию по ценам ниже чем в магазинах. Например, в Казани местные власти подсчитали, что скидка в среднем составляет 15%.

«Прошу обратить внимание на ассортимент и качество товаров на сельхозярмарках. Цены должны быть разумные», - тем не менее отметил на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он также подчеркнул, что первые лица районов и городов обязательно должны посетить все сельхозярмарки лично, тем более это прекрасная возможность еще и напрямую пообщаться с населением.

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