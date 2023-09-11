В Казани на первой осенней сельхозярмарке продали товаров на 54 млн рублей

Утверждается, что товары на ней предлагали дешевле, чем в магазинах - в среднем на 15%. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу, 9 сентября, в Татарстане стартовали ежегодные сельхозярмарки, где можно купить продукцию местных фермеров дешевле, чем в магазинах – в средней на 15%. Только в Казани торговля был организована на 15 площадках. На них с 6.00 до 13.00 было продано товаров на 54 миллиона рублей. Это овощи, мясо, молочные продукты, а также дрова, солома и корма для животных.

В городе свою продукцию представили сельхозпроизводителей из 22 районов Татарстана. Речь, в том числе, идет и о птицефабриках и теплицах.

Для получения более точной информации о ярмарках в исполкоме Казани организовали «горячую линию»: +7 (843) 223-27-72 (доб. 84331). Позвонив по этому номеру телефона, можно также оставить и свои пожелания по поводу проведения сезонной торговле.

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