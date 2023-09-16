Мэрия Казани решила обязать горожан заняться раздельным сбором мусора

В городе пока ставят желтые сетки для сбора металла, пластика, бумаги и стекла. Фото: Иван ВИСЛОВ

За примерно 10 лет объем вывозимого из Казани мусора увеличился в два раза. Так, если ранее в сутки это было до 700 тонн, то сейчас 1,6 тысячи тонн. Полигоны переполняются, а строительство мусоросжигательного завода под городом поставлено на паузу.

В мэрии Казани видят решение проблемы в раздельном сборе мусора самими горожанами. Пока из той самой ежедневной кучи отходов на 1,6 тысячу тонны отсортировать на переработку удается только 8 тонн (0,5%).

В столице Татарстана хотят увеличить эту долю и поэтому размещают на контейнерных площадках желтые секи для раздельного сбора мусора. Сейчас их в городе насчитывается более 1,3 тысячи, до конца 2023 года количество сеток вырастет минимум на сотню. Напомним, они предназначены только для стекла, бумаги, пластика и металла. К слову, согласно проведенному опросу около половины жителей Казани готовы сортировать мусор.

Но одного желания, видимо, мало. Поэтому мэрия города лоббирует в правительстве Татарстана принятие нормативного акта, согласно которому раздельно собирать отходы станет обязательством для всех казанцев.

«Другой меры по сокращению количества вывозимого на полигоны мусора пока нет», - считает заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Также он призывает отказаться от использования одноразовой тары и пакетов, пока только на местном уровне с переходом инициативы на федеральный масштаб.

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