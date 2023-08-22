Исполком Казани предложил перейти на раздельный сбор отходов

Ежедневно из города вывозится 1,6 тысячи тонн мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ежедневно из Казани вывозится 1,6 тысячи тонн мусора, а под новые полигоны для его захоронения у города уже нет замели, старые переполнены, сообщил во время круглого стола по вопросам вывоза, утилизации и переработки отходов замруководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.

По его мнению, развитие соответствующей инфраструктуры приостановлено вместе со строительством мусоросжигательного завода под Казанью. Гиниятуллин считает, чтобы не погрязнуть в мусоре, горожане сами должны менять свои привычки и переходить на раздельный сбор мусора, а также по возможности отказываться от одноразовых пакетов и тары. Тогда можно будет отказаться от нормативов и вывозить отходы по факту.

Также нужно в городе нужно восстановить сортировку отходов, и материально поддерживать этот бизнес. По словам замруководителя исполкома Казани, решения тут нужно принимать как на федеральном, так региональном, а также городском уровнях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram