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НовостиОбщество22 августа 2023 14:39

Исполком Казани предложил перейти на раздельный сбор отходов

Чиновники также выступают за отмену вывоза мусора по нормативу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ежедневно из города вывозится 1,6 тысячи тонн мусора.

Ежедневно из города вывозится 1,6 тысячи тонн мусора.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ежедневно из Казани вывозится 1,6 тысячи тонн мусора, а под новые полигоны для его захоронения у города уже нет замели, старые переполнены, сообщил во время круглого стола по вопросам вывоза, утилизации и переработки отходов замруководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.

По его мнению, развитие соответствующей инфраструктуры приостановлено вместе со строительством мусоросжигательного завода под Казанью. Гиниятуллин считает, чтобы не погрязнуть в мусоре, горожане сами должны менять свои привычки и переходить на раздельный сбор мусора, а также по возможности отказываться от одноразовых пакетов и тары. Тогда можно будет отказаться от нормативов и вывозить отходы по факту.

Также нужно в городе нужно восстановить сортировку отходов, и материально поддерживать этот бизнес. По словам замруководителя исполкома Казани, решения тут нужно принимать как на федеральном, так региональном, а также городском уровнях.

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