В Татарстане контрактникам ДОСААФ доплатит 105 000 рублей

Особенно это касается тех, кто уже имеет боевой опыт. Фото: Александр КОЦ

Дополнительные 105 000 рублей военным контрактникам выплатит ДОСААФ Татарстана. Правда, речь идет только об обладателях востребованных сейчас в армии специальностях. Это водители, водители-механики, наводчики-операторы боевых машин и операторы беспилотников, с уже имеющимся боевым опытом.

Отметим, что при заключении контракта с Минобороны РФ сроком от одного года, такие специалисты разом вместе с выплатой от ведомства получат 300 000 рублей.

Напомним, казанские волонтеры под запросы бойцов СВО определенных родов войск разработали и пустили в производство аптечки «Маруся».

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