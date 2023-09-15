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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:46

В Казани волонтеры разработали аптечки под запросы бойцов СВО

Производство уже налажено, на нем трудится 350 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Аптечки собираются под определенный род войск.

Аптечки собираются под определенный род войск.

Фото: Александр КОЦ

Участники казанского проекта «Ценим жизнь» разработали и выпускают по запросам бойцов СВО аптечки второго эшелона «Маруся». Их шьют и собирают 350 волонтеров.

Эти аптечки уникальны тем, что создаются и комплектуются под определенный род войск. Например, из Татарстана очень много танкистов служат в зоне СВО, поэтому им вложили туда противоожоговые салфетки. Что же касается обезболивающих, то вместо обычных ампул, которые бьются вместе со шприцами в полевых условиях, в аптечку «Маруся» кладут шприц-тюбики, которые волонтеры распечатывают на 3D-принтере, сообщает RT.

При этом сам футляр-подсумок аптечки отрывной и одноразовый, не нужно тратить драгоценное время, чтобы искать его на земле и забирать с собой.

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