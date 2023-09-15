В Казани волонтеры разработали аптечки под запросы бойцов СВО

Аптечки собираются под определенный род войск. Фото: Александр КОЦ

Участники казанского проекта «Ценим жизнь» разработали и выпускают по запросам бойцов СВО аптечки второго эшелона «Маруся». Их шьют и собирают 350 волонтеров.

Эти аптечки уникальны тем, что создаются и комплектуются под определенный род войск. Например, из Татарстана очень много танкистов служат в зоне СВО, поэтому им вложили туда противоожоговые салфетки. Что же касается обезболивающих, то вместо обычных ампул, которые бьются вместе со шприцами в полевых условиях, в аптечку «Маруся» кладут шприц-тюбики, которые волонтеры распечатывают на 3D-принтере, сообщает RT.

При этом сам футляр-подсумок аптечки отрывной и одноразовый, не нужно тратить драгоценное время, чтобы искать его на земле и забирать с собой.

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