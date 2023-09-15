Казанцам разъяснили, как будет вестись борьба с «зайцами» в троллейбусах без кондуктора

В троллейбусы будут чаще заходить контролеры, которые проверят оплату при помощи специального валидатора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общественном транспорте Казани продолжают внедрять бескондукторную оплату проезда. Пока делается это в основном в троллейбусах маршрутов №6, №13 и №4. Пассажир сам будет должен подходить к стационарному валидатору и проплачивать билет.

У горожан сразу возникли вопросы о том, как же в таком случае будет вестись борьба с «зайцами». Ведь есть просто забывчивые люди, а есть и злостные нарушители.

«Опыт работы на троллейбусе №2 выявил постоянное снижение числа пассажиров, которые не платят по бескондукторной системе. Так, если в начале тестов до 50% пассажиров могли этого желать, то теперь это лишь единичные случаи», - объясняют в МУП «Метроэлектротранс».

Тем не менее, в троллейбусах все же будет усилена работа контролеров. В руках у них будет переносной ревизорский валидатор. Пассажиры будут прикладывать к нему свои карты, и он покажет, платили ли они за проезд или нет.