В настоящее время специалисты завершают монтаж оборудования бескондукторной системы оплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани с 17 сентября начнут внедрять бескондукторную систему оплаты проезда. Такое новшество появится на троллейбусном маршруте №6, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В настоящее время специалисты завершают монтаж оборудования бескондукторной системы оплаты. Она появятся на восьми троллейбусах.

Кроме того, планируют установить оборудование для оплаты проезда на троллейбусном маршруте № 13 (12 единиц) и на трамвайном №4 (16 единиц). После эта система коснется и оставшихся путей следования этих видов транспорта.

Напомним, до конца 2023 года в Казани изменят маршрутную сеть общественного транспорта.

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