По словам Айрата Самигуллина, больше всего в авариях страдают дети-пассажиры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане за семь месяцев 2023 года в ДТП погибли девять детей. Всего за этот период произошло 278 аварий, в результате которых пострадали 291 несовершеннолетний. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

По словам Самигуллина, больше всего в авариях страдают дети-пассажиры. С их участием в текущем году зафиксировано 127 ДТП. Это на 35 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметил спикер, количество детей за этот период увеличилось вдвое, а раненых на 3 человека. В связи с этим он отметил о необходимости перевозить детей в специальных креслах.

Напомним, на Альметьевском тракте произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков.

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