Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Казани изменят маршрутную сеть общественного транспорта для пассажиров, сообщили в мэрии города.

На сегодняшний день уже разработан проект по улучшению сети. Его составлением занимались специалисты Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Москвы.

В ведомстве пояснили, что за основу были взяты особенности городской территории и пожелания местных жителей. Какие именно маршруты изменятся пока не известно, но до конца года проект должен быть выбран и озвучен.

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