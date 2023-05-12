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НовостиОбщество12 мая 2023 16:46

До конца 2023 года в Казани изменят маршрутную сеть общественного транспорта

Об этом сообщили в мэрии города
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Казани изменят маршрутную сеть общественного транспорта для пассажиров, сообщили в мэрии города.

На сегодняшний день уже разработан проект по улучшению сети. Его составлением занимались специалисты Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Москвы.

В ведомстве пояснили, что за основу были взяты особенности городской территории и пожелания местных жителей. Какие именно маршруты изменятся пока не известно, но до конца года проект должен быть выбран и озвучен.

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