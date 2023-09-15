«Серьезный соперник, который хорошо играет дома»: Семак высказался о предстоящей игре с «Рубином»

Матч 8-го тура Российской премьер-лиги пройдет в Казани 17 сентября. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Рубине» перед предстоящим матчем в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет в это воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Ак Барс Арена».

По словам Семака, «Рубин» - опытная, крепкая команда, которая в последние дни трансферного окна усилилась несколькими футболистами. Скажется ли это как-то на встрече, тренер пока не знает.

Наставник петербуржцев считает казанский клуб серьезным соперником, который хорошо играет дома и использует стандартные положения, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее перешедший в «Родину» Бакаев обратился к болельщикам «Рубина».

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