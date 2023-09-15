Перешедший в «Родину» Бакаев обратился к болельщикам «Рубина»

Футболист перешел в другой клуб на правах аренды до завершения сезона Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Перешедший в московскую «Родину» полузащитник Солтмурад Бакаев обратился к болельщикам «Рубина». Футболист заявил, что решение далось ему нелегко, но он уверен – оно правильное.

«Каждую минуту что я проводил в футболке «Рубина» на поле, я отдавал всего себя, бился за эмблему и за тех, кому не безразличен клуб», — заявил Бакаев.

Отметим, что футболист перешел в другой клуб на правах аренды до завершения сезона с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне футболист трижды выходил на игры за «Рубин», мячей на его счету нет.

Ранее мы сообщали, что Ферро не хочет переходить в казанский ФК «Рубин».

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