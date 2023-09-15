В Иннополисе разработали дрон для контроля за ПДД

InnoDrone уже тестируется на дорогах Иннополиса. Фото: скриншот

В Иннополисе разработали дрон-квадрокоптер InnoDrone, который будет фиксировать нарушения ПДД, вести видеосъемку и разыскивать машины по номерам.

Устройство может вести воздушное наблюдение круглосуточно без подзарядки. Дрон работает при температуре от -30 до +55 градусов, ветре до 10 метров в секунду и дожде. Беспилотник распознает выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии, а также движение по обочине и разделительным полосам.

InnoDrone уже тестируется на дорогах Иннополиса, рассказала в своем telegram-канале пресс-служба университета.

Напомним, в 2023 году в Иннополисе достроят первый в России роботизированный отель.

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