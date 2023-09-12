В 2023 году в Иннополисе достроят первый в России роботизированный отель

Всю работу в отеле будут выполнять роботы Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в 2023 году в Иннополисе планируют достроить роботизированный отель. Об этом рассказал глава особой экономической зоны. Подобная гостиница станет первой в России.

Как рассказал РБК Ренат Халимов, в отеле почти не будет персонала, всю работу будут выполнять роботы. Планируется, что первые клиенты смогут заселиться в номера уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на строительство отеля будет направлено около 500 миллионов рублей. В нем будет 30 номеров.

Напомним, также в Иннополисе построят церковь.

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