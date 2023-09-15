39-летний Карпов занял пост замминистра промышленности республики в июле 2021. Фото: пресс-служба Минпромторга Татарстана

В пятницу, 15 сентября, первым замглавы Минпромторга Татарстана назначен Родион Карпов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

39-летний Карпов занял пост замминистра промышленности республики в июле 2021. Ранее возглавлял управления по делам детей и молодежи в Альметьевске. В 2014 году перешел в местный отдел Ростехнадзора, затем руководил межрегиональным отделом по надзору нефтедобывающей промышленности и горному надзору в Казани.

Ранее стало известно, что Минпромторг Татарстана увеличит свой штат на шесть человек.

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