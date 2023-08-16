Минпромторг Татарстана расширит свой штат на шесть человек

У министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко появится первый заместитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минпромторг Татарстана с 1 сентября 2023 года расширит свой штат на шесть человек. Решение об этом было принято в связи с открытием нового отдела. В итоге в ведомстве будет насчитываться 137 сотрудников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, месячный фонд оплаты труда по должностным окладам составит 3,5 тысячи рублей. Также у министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко появится первый заместитель. Он будет курировать вопросы развития кадрового потенциала предприятий промышленности и торговли, сопровождения инвестиционных программ в промышленности и аналитику.

В настоящее время кандидатура первого замминистра не согласована и находится на рассмотрении в администрации главы Татарстана. При этом будут отбирать еще пять вводимых должностей.

Напомним, зампредседателя Вахитовского районного суда Казани Трегулова покидает свой пост.

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