В Казани на гала-концерте «Добрая волна» выступят Дима Билан и Лариса Долина

Финальный этап фестиваля пройдет с 18 по 21 сентября. Фото: Иван Макеев

В Казани на гала-концерте благотворительного фестиваля «Добрая волна» выступят Дима Билан, Лариса Долина, Игорь Крутой, Жасмин, Сосо Павлиашвили и Burito, сообщает пресс-служба мэрии города.

Гостей и жителей города ждут вокал, игра на инструментах и хореография. В 2023 году заявки на участие направили более 1,5 тысячи детей со всей России. Отборочные туры прошли в восьми городах страны, в том числе в столице Татарстана.

Отметим, финальный этап фестиваля пройдет с 18 по 21 сентября. В нем примут участие около 100 детей. Победителям вручат денежные призы.

Напомним, Татарстан стал участником Международного форума по туризму ОТДЫХ Leisure.

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