Татарстан станет участником Международного форума по туризму ОТДЫХ Leisure

Форум знаменует старт нового осенне-зимнего туристического сезона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан станет участником 29-го Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure. Мероприятие состоится 12-14 сентября в Москве. Об этом «КП-Казань» сообщили организаторы.

Форум знаменует старт нового осенне-зимнего туристического сезона. Его ключевой темой станет код будущего. На выставке республика представит турпродукты осенне-зимнего сезона в сфере культурного и активного отдыха. Посетители смогут ознакомиться с преимуществами отдыха в регионе и лучшими туристскими локациями.

Отметим, ОТДЫХ Leisure является масштабным деловым мероприятием, посвященным выездному, въездному и внутреннему туризму и решающим задачу обеспечения круглогодичного спроса на путешествия по России и зарубежью.

Напомним, с начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек.

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