Мэр Казани обсудил сотрудничество с Го Юнхан

Стороны хотят изучать опыт и обмениваться лучшими практиками в области городского хозяйства. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин обсудил вопросы сотрудничества с главой Гуанчжоу Го Юнханом. Их встреча состоялась в столице китайской провинции Гуандун, сообщает пресс-служба администрации столицы Татарстана.

Стороны хотят изучать опыт и обмениваться лучшими практиками в области городского хозяйства, развивать совместные проекты в разных сферах. Также Метшин пригласил мэра Гуанчжоу посетить «Игры будущего», которые пройдут в Казани в феврале 2024 года. Китайский коллега принял приглашение.

Кроме того, мэр столицы Татарстана в ходе визита посетил Выставочный центр городского планирования Гуанчжоу и центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ему рассказали о достижениях Гуанчжоу и показали, как учатся в китайских школах.

Напомним, мэр Казани рассказал о необходимости федеральной программы в сфере ЖКХ.

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