Мэр Казани рассказал о необходимости федеральной программы в сфере ЖКХ

Градоначальник считает, что программа улучшит надежность водообеспечения и канализования. Фото: Мэрия Казани

В 2023 году стартовала федеральная программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, необходимость проекта в этой сфере появилась уже давно.

Градоначальник считает, что программа улучшит надежность водообеспечения и канализования, а также сможет привести к перелому в сфере ЖКХ в ближайшие годы, передает пресс-служба городской мэрии.

В Казани собираются в текущем году построить 12 километров новых сетей водопровода и канализации для объектов социальной и жилищной инфраструктуры. Еще 28 километров планируют реконструировать - на все эти цели необходимо 2,8 миллиарда рублей.

- Ждем в ближайшие годы перелома и в этой сфере. Надеемся, что эта федеральная программа улучшит надежность водообеспечения и канализования, - сказал Метшин.

Ранее мэр Казани потребовал объяснить издевательства над деревьями.

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