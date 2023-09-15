Запрещенный в служении батюшка из Куюков покаялся перед митрополитом Кириллом

По словам Беляева, после указа митрополита он написал заявление о снятии своей кандидатуры с муниципальных выборов. Фото: tatmitropolia.ru

Запрещенный в служении батюшка из Куюков Виталий Беляев покаялся перед митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и попросил у него прощение. Он объяснил, что выдвижение его кандидатуры на выборы в депутаты совета Пестречинского района произошло «по незнанию».

По словам Беляева, после указа митрополита он написал заявление о снятии своей кандидатуры с муниципальных выборов. В своем письме в адрес владыки Кирилла он написал, что признает свою вину и раскаивается перед Богом и ним.

Также священнослужитель попросил проявить снисходительность и восстановить его в праве священнослужения, преподавания благословения и ношения наперсного креста как настоятеля храма святого Николая Чудотворца села Куюки Пестречинского района.

Напомним, митрополит Казанский Кирилл запретил служение иерея Виталия Беляева. Причиной этого стало выдвижение священника в депутаты совета Пестречинского района.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram