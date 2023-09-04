Митрополит Казанский Кирилл запретил служение иерея Виталия Беляева

Виталий Беляев занимается гуманитарной деятельностью и оказывает поддержку участникам спецоперации. Фото: Николай ХИЖНЯК

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл запретил служение клирику Казанской епархии иерея Виталия Беляева. Соответствующий указ подписал священнослужитель.

Согласно указу, причиной запрета стало выдвижение священника в депутаты совета Пестречинского района. Это решение противоречит церковным правилам.

В пресс-службе Казанской епархии пояснили, что указ владыки Кирилла действует до решения епархиальной дисциплинарной комиссии относительно деятельности священнослужителя.

Отметим, Виталий Беляев занимается гуманитарной деятельностью и оказывает поддержку участникам спецоперации. Он неоднократно выезжал в зону СВО для доставки груза и духовной поддержки бойцов. В последнее время священнослужитель нес службу в храме святителя Николая в Куюках.

Напомним, отец Виталий и Тимур хазрат из Татарстана ежемесячно отвозят военнослужащим более 20 тонн гуманитарного груза.

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