Казанские ученые выявили, как лечить «злой» рак молочной железы

Казанские ученые обнаружили, что антибиотики способны подавлять жизнедеятельность раковых стволовых клеток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казанские ученые выявили, как побороть рак молочной железы. Также они рассказали о причинах, из-за которых лечение может быть неэффективным, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

По словам специалистов, внутри быстрорастущей опухоли возникает гипоксия, вызванная нарушением кровообращения. Она ослабляет действия некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, казанские ученые обнаружили, что антибиотики способны подавлять жизнедеятельность раковых стволовых клеток. В связи с этим была создана модель, воссоздающая условия гипоксии в больном органе, и проверено действие этих веществ. Однако нужно учитывать стадию заболевания, динамику роста опухоли и уникальные характеристики микроокружения.

Отметим, рак молочной железы является одной из основных причин смертности от онкологических заболеваний у женщин.

Напомним, в Татарстане за 2022 год выявили рекордное число людей с онкологией.

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