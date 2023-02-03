В Татарстане за 2022 год выявили рекордное число людей с онкологией

В Татарстане количество онкобольных достигло 115 094 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане количество онкобольных достигло 115 094 человек – это наибольший показатель за всю историю наблюдения. Такую статистику на пресс-конференции привел главный внештатный онколог Минздрава республики Эдуард Нагуманов.

По его словам, именно в 2022 году выявили рекордное число пациентов с онкологией - 17 049 человек, что на 341 случай больше, чем в 2021-ом. При этом 62,5% от всех случаев болезнь была выявлена на ранних стадиях. Что, в принципе, должно являться позитивной тенденцией, так как на этих стадиях легче всего вылечить рака.

Как отметил Эдуард Нагуманов, чаще всего у татарстанцев обнаруживают рак кожи – свыше 14%, второе место занимает рак груди – 12,8%, третье место у онкологии толстой и прямой кишки – 12,7%. Ранее лидировали рак желудка и легкого, но доступный скрининг в итоге опустил их на вторые позиции.

Напомним, своевременное прохождение диспансеризации позволяет на самом раннем этапе выявить онкологические заболевания и избежать летального исхода. Рассказываем, кто может пройти ее в 2023 году.

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