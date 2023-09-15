Мэрия Казани выразила соболезнования родным певицы Флюры Асеевой

Певица внесла большой вклад в развитие музыки и татарской культуры. Фото: Татарская государственная филармония им. Тукая

Мэрия города Казани выразила соболезнования родным и близким Флюры Асеевой (Сулеймановой). Певица скончалась 14 сентября в возрасте 84 лет. Представители администрации столицы Татарстана сообщили, что разделяют горечь невосполнимой утраты.

«За годы творческой деятельности Флюра Зиатдиновна снискала искреннюю любовь миллионов слушателей по всей стране, уважение коллег», - отметили в мэрии.

Также в администрации подчеркнули, что певица внесла большой вклад в развитие музыки и татарской культуры.

Ранее мы сообщали, что Флера Сулейманова родилась в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района ТАССР. Вела занятия в народном хоре казанского ДК им. Горького под руководством знаменитого композитора Сары Садыковой.

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