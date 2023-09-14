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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:34

Умерла певица Флера Сулейманова

Прощание с легендой татарской эстрады пройдет 15 сентября
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Певице было 84 года. Фото: Татарская государственная филармония им. Тукая

Певице было 84 года. Фото: Татарская государственная филармония им. Тукая

В четверг, 14 сентябре, в возрасте 84 лет умерла народная артистка Татарстана Флера Сулейманова. Об утрате сообщает Татарская госфилармония им. Тукая, в которой певица много лет была солисткой.

Флера Сулейманова родилась 10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района ТАССР. Вела занятия в народном хоре казанского ДК им. Горького под руководством знаменитого композитора Сары Садыковой. Певицу по праву называют легендой татарской эстрады.

Прощание с певицей пройдет 15 сентября в 12:30 в казанской мечети аль-Марджани по адресу: улица Каюма Насыри, 17.

Редакция «КП-Казань» приносит соболезнования родным и близким Флеры Сулеймановой.

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