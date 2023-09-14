Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела после выстрела в школе РТ

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего 14 сентября в школе села Богородское.

Напомним: второклассник принес в школу «ракетницу», которая оказалась пусковым устройством к сигналу охотника. Опасное приспособление сработало, выстрелив мальчику в лицо. Тот получил рваную рану губы, а находившего рядом с ним одноклассника оглушило звуковой волной.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах.

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