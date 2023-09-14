Рваная рана и оглушение: В Татарстане после выстрела в школе завели уголовное дело

На место происшествия работают следователи и сотрудники прокуратуры. Фото: t.me/ilhamkashapov

Утром 14 сентября в школу села Богородское Пестречинского района второклассник принес «ракетницу», которая оказалась пусковым устройством к сигналу охотника. По официальной версии, мальчик вместе с одноклассниками после первого урока стали осматривать опасное приспособление. «Ракетница» случайно сработала прямо область лица одного из мальчиков. Он получил рваную рану губы, а находившийся рядом с ним одноклассник был оглушен звуковой волной, сообщает следственный комитет Татарстана.

«По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - также заявили в ведомстве.

Ход расследования этого дела под свой контроль взяла прокуратура.

«На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров», - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», правоохранители уже допросили мальчика, который принес в школу «ракетницу», а также его мать. По предварительным данным, опасное устройство ребенок нашел на улице, когда гулял.

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