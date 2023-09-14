Министр образования и науки РТ выступил против введения пятидневок в школах

Количество учебных дней в РТ определяет сама школа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин на заседании Госсовета республики высказался против введения пятидневки в школах. Он отметил, что таким образом растет нагрузка на детей.

«Переходить на пятидневной учебной недели с сохранением шестидневной нагрузки, как это и бывает в некоторых школах, неправильно. Тогда у нас каждый день ребенку приходится заниматься по шесть, по семь уроков. Дети устают. Надо думать о здоровье ребят», - сказал министр.

Количество учебных дней в РТ определяет сама школа. Решение принимается с учетом мнений педагогов и родителей школьников.

Напомним: в Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития.

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