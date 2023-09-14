Новость в ходе ежегодного послания Госсовету республики сообщил раис региона Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. Об этом в ходе ежегодного послания Госсовету республики сообщил раис региона Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, это решение было принято в связи с важностью роли науки и инноваций в реализации стоящих задач в рамках 10-летия науки и технологий РФ, 300-летия российской науки. Также он заявил, что республика является крупнейшим машиностроительным регионом в России.

Отметим, 2023 год в Татарстане стал Годом национальных культур и традиций.

Напомним, Рустам Минниханов и Павел Бруссер обсудили проекты, реализуемые в Татарстане.

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