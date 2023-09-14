Среди коллекционеров Казани вырос спрос на нумизматику

В связи с выходом в 2022 официальной монеты Центробанка «Казань» из серии «Города трудовой доблести» в столице Татарстана увеличился спрос на коллекционные монеты и банкноты. Как отмечают эксперты интернет-магазина Filtorg.ru, занимающегося продажей ценных монет по всей России, все больше наших соотечественников открывают для себя нумизматику. Она становится популярным видом коллекционирования и отличным вложением, ведь со временем стоимость редких монет увеличивается в разы.

ИСТОРИЯ СЕРИИ МОНЕТ, КУДА ВОШЛА КАЗАНЬ

Весьма перспективной оказалась вышеупомянутая серия «Города трудовой доблести». Согласно задумке, в нее должно войти минимум 53 выпуска монет номиналом по 10 рублей. Чеканятся монеты из стали с гальваническим латунным покрытием, диаметр составляет 22 мм. Тираж выпусков – 1 миллион экземпляров. Список городов, удостоенных почетного звания, пополняется ежегодно. Если в 2021 году в нем было 20 позиций, то по состоянию на текущий момент собственная коллекционная монета есть уже у 46 городов, среди которых и столица Республики Татарстан.

На аверсе коллекционных монет указано название города и год выпуска, а на реверсе изображен фрагмент памятника тружеников тыла с соответствующими подписями. Несмотря на то, что пока Казани посвящена всего одна монета, в процессе оформления заказа покупатели интернет-магазина проявляют интерес, дополнительно покупая монеты разных стран. Так, по наблюдениям специалистов, чаще всего клиенты выбирают монеты Казахстана, Перу и США – среди иностранных они считаются признанными лидерами продаж.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ МОНЕТ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Примечательно, что большинство представленных в каталоге монет являются законными платежными средствами, однако их коллекционная ценность, несомненно, во много раз превышает ценность платежную. Так, к примеру, коллекционная стоимость монет из серии «Города трудовой доблести» уже сегодня варьируется в пределах 2-4 тыс. руб., и со временем она будет лишь повышаться.

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ИП Никитин М.А.

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