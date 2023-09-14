В Татарстане продлили налоговые льготы для IT-компаний

За 2,5 года действия программы резиденты IT-парков получили общую выручку в размере 7 миллиардов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане налоговые льготы для резидентов IT-парков продлили до 31 декабря 2026 года. Соответствующий законопроект утвердили на заседании Госсовета республики.

Сейчас в регионе для резидентов технопарков в области высоких технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения, ставки снижены до 1% и 5%.

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин отметил, что за 2,5 года действия программы резиденты IT-парков получили общую выручку в размере 7 миллиардов рублей. При этом общая сумма налоговых сборов по НДФЛ составила 281 миллион рублей.

Ранее в Татарстане поддержали идею освобождения владельцев электрокаров от налога.

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