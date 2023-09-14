В Татарстане поддержали идею освобождения владельцев электрокаров от налога

Нововведение планируют ввести с 1 января 2024 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане поддержали идею освобождения владельцев электрокаров от транспортного налога. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Госсовета республики.

Согласно законопроекту, на пять лет владельцы легковых автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузовиков, оснащенных только электрическим двигателем, освобождаются от уплаты транспортного налога. Предлагают это нововведение ввести с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Как отметил председатель профсоюза КАМАЗа Ильдар Шамилов, целью законопроекта является стимулирование спроса на электромобили и поддержка развития зарядной инфраструктуры.

Напомним, власти Татарстана также хотят освободить дачников от налога.

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