Житель Татарстана поджег женщину, а затем загорелся сам

Женщина погибла на месте, а ее сожитель - во дворе. Фото: прокуратура РТ

Стали известны обстоятельства пожара в Татарстане, в результате которого погибли два человека. Выяснилось, что мужчина поджег женщину, а затем загорелся сам.

Трагедия произошла утром 14 сентября в квартире одного из домов в Агрызе. По информации следователей, во время совместного распития алкоголя мужчина поссорился с сожительницей, облил ее горючей жидкостью и поджег. Женщина погибла на месте, а предполагаемый виновник пожара, который тоже загорелся, успел выбежать во двор, где и скончался, сообщает СУ СКР по РТ.

Следком возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

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