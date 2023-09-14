На них горела одежда: пожар в Татарстане обернулся смертью мужчины и женщины

Возгорание произошло в одной из квартир одноэтажного деревянного дома Фото: МЧС Татарстана

В Агрызском районе Татарстана 14 сентября в 5:30 произошел пожар. Во время его тушения спасатели нашли мужчину и женщину с горящей одеждой.

Возгорание произошло в одной из квартир одноэтажного деревянного дома. Во время тушения пожарные обнаружили тела 45-летнего мужчины и 46-летней женщины, на них горела одежда. Всего в доме семь квартир.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. По данным прокуратуры РТ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Азнакаевском районе в пожаре погибли женщина и 10-летняя девочка.

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