Поссорились на улице: В Татарстане второклассник принес в школу ракетницу и выстрелил в лицо мальчику

Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе села Богородское Пестречинского района произошло ЧП. В четверг, 14 сентября, после первого урока между второклассниками возник спор. В результате один из них выстрелил другому в лицо из ракетницы. Мальчик получил ожоги и порезы. Его в срочном порядке госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани. Состояние ребенка врачами оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, никто из детей больше не пострадал. Тех, кто находился близко к стрелявшему второкласснику, были слегка оглушены.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, предположительно, мальчик смог пронести в школу самодельное устройство и разрядить его в лицо однокласснику, с которым на днях поссорился на улице.

В самой школе, где обучаются 420 детей, произошедшее ЧП пока никак не комментируют. Отвечая на телефонные звонки, лишь сообщают, что сейчас у них работают полицейские и бросают трубку.

Правоохранители проводят допросы стрелявшего второклассника и его матери. По данным источника «КП-Казань», мальчик сообщил, что нашел самодельное устройство, когда играл на одной из детских площадок. Известно, что ребенок воспитывается в полной семье, которая на учете в ПДН не состояла.

«Ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает! Вместе с еще одним ребенком, который был оглушен громким звуком, они были госпитализированы, после осмотра их отпустили домой, на амбулаторное лечение. Будем следить за их состоянием, и мы и врачи. Дети в надежных руках!», - написал в своем телеграм-канале глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

UPD: По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По версии следствия, выстрел произошел случайно, во время осмотра детьми опасного устройства.

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