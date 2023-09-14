Банк «Открытие»: почти половина жителей ПФО хочет переехать жить за город

42% жителей Приволжья хотели бы жить за городом, при этом 36% - недалеко от города, в котором живут сейчас. Четверть наших земляков готовы переехать за город в перспективе ближайших трех лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

42% резидентов ПФО мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. Чаще всего такие мечты посещают жителей Урала (47%), реже других – Северного Кавказа (32%). При этом 36% жителей региона привязаны к работе в городе и не хотят никуда переезжать (на Дальнем Востоке 38%, в Сибири 27%). Уже живут за городом 11% опрошенных, еще 16% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде.

Из тех, кто хотел бы переехать за город, 36% (больше, чем в среднем по другим Федеральным округам) предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. 22% респондента из региона мечтают о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму, 3% хотели бы переехать на русский Север, 2% - на Дальний Восток. 5% мечтают о переезде в другую страну (на Дальнем Востоке 11%, в Южном федеральном округе 2%).

14% опрошенных в ПФО хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 11% в течение 2-3 лет, еще 12% - в течение 5 лет. 8% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, 12% – после ухода на пенсию, 14% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.

5% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, столько же хотели бы уложиться в 500 тысяч - 1 миллион рублей. 7% полагают, что переезд обойдется в 1-3 миллиона рублей, 18% - в 3-6 миллионов, 19% считают, что на это потратят 6-10 миллионов. 9% оценили переезд за город в 10-15 миллионов, 4% в 16-20 миллионов, еще 6% считают, что это будет стоить свыше 20 миллионов рублей.

Арендовать дачу или дом за городом готов 21% опрошенных в ПФО (скорее да 16% определенно да 5%). Больше всего желающих в Москве и Московской области (31%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (17%). Более 60% опрошенных не желает арендовать дачу или загородный дом (скорее нет 30% определенно нет 36%). 14% затруднились с ответом.

«У жизни за городом немало плюсов – вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, – говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. – В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры: это и ураганы, и паводки, и пожары, и кражи. Но все эти риски можно застраховать, и в случае подобной неприятности с жильем убытки компенсирует страховая выплата. По статистике «Росгосстраха», на частное домостроение приходится порядка 70% поданных в компанию заявлений по страховым случаям».

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-12 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.