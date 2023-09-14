За 2023 год были установлены памятники, бюсты и мемориальные доски 22-м Героям Советского Союза и России. Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать в парке Победы мемориальную зону. Она будет посвящена участникам спецоперации. Это поручение Минниханов дал правительству республики и мэрии Казани. По его словам, сохранение исторической памяти является святой обязанностью властей.

Как отметил глава региона, за 2023 год были установлены памятники, бюсты и мемориальные доски 22-м Героям Советского Союза и России. Эта работа будет продолжаться и дальше.

Напомним, в Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития.

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