В Казани обязали снести незаконные гаражи, шлагбаумы и торговые объекты

Сносу подлежат шлагбаумы на улицах 3-й Таежной, Мухамельяра, Шмелиной, Сафлык и Кулагинской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани снесут незаконно установленные 16 металлических гаражей, шлагбаумы и торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Демонтировать обязали гаражи на улицах Заря, Галеева, Карбышева, Губкина, Каспийской, Сибирском тракте, Водстроя, Красной Позиции, Курчатова, Стрелкова, 2-й Даурской, Липатова, Вяземской и Ноксинском спуске.

Сносу подлежат шлагбаумы на улицах 3-й Таежной, Мухамельяра, Шмелиной, Сафлык, Кулагинской, одноэтажная деревянная постройка площадью 15 квадратных метров по адресу: улица Надпойменной, 84б, а также торговые киоски на улицах возле дома №133 на улице Декабристов, №10 на улице Адоратского, №10 на улице Мавлютова.

Ранее стало известно, что в Казани продают ресторан «Мама Фета» за 30 миллионов рублей.

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