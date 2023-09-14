В Казани продают ресторан «Мама Фета» за 30 миллионов рублей

Ресторан располагается в историческом здании «Хлебного базара» XVIII века. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани выставили на продажу ресторан греческой кухни «Мама Фета», расположенный на улице Профсоюзной, 10/14. Бизнес оценили в 30 миллионов рублей.

Ресторан располагается в историческом здании «Хлебного базара» XVIII века. За эти деньги новый владелец получит два зала общей площадью 210 квадратных метров с интерьером в смешанных стилях.

Договор аренды у ресторана действует до 2030 года, при этом ставка составляет 1 171 рубля за квадратный метр. Средний чек в заведении составляет 1 800 рублей, а выручка в высокий сезон достигает свыше 8,5 миллиона рублей. В месяц ресторан посещают 2 950 гостей, следует из публикации на сайте объявлений.

Причина продажи не называется.

Напомним, ранее в центре Казани закрылся ресторан P.Love.

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