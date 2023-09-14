В Казани «Приют человека» отметил пятилетие

За 5 лет нуждающимся раздали 1,5 миллиона бесплатных горячих обедов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 13 сентября, в Казани благотворительный фонд «Приют человека» отметил пятилетие. За это время было роздано 1,5 миллиона бесплатных горячих обедов. Нуждающихся обеспечивают одеждой и временным ночлегом.

В 2018 году на месте заброшенного пустыря было принято решение открыть «Приют человека». С территории вывезли более 30 тонн мусора, установили первые вагончики для раздачи еды. Фонд стал помогать бездомным, малоимущим, многодетным, пенсионерам и погорельцам.

Сейчас в приюте появились баня, парикмахерская, секонд-хенд. Посещают нуждающихся психологи, юристы, представители духовенства. Людям помогают восстанавливать документы, оформлять пенсии и инвалидности, устраивать на работу, рассказал директор благотворительного проекта Александр Суханов на празднике в честь юбилея.

Напомним, ранее «КП-Казань» рассказывала историю брошенного женой в больнице старика, который попал в «Приют человека» и нашел там новую подругу.

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