В центре Казани закрылся ресторан P.Love

Связано это тем, что зданию необходима реконструкция. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани закрылся ресторан P.Love, расположенный по адресу: улица Гоголя, 14. Сеть принадлежит местному ресторатору Нурисламу Шарифуллину.

Связано это тем, что зданию необходима реконструкция. Объект построен еще в 1871 году и входит в список выявленных объектов культурного наследия как «Дом Н.В. Богословской — М.И. Челышевой». Владелец намерен отреставрировать фасад, а также сохранить печи и камины внутри здания, сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее в Домодедово казанца отстранили от работы из-за жалоб об издевательствах над пассажирами.

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