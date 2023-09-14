Ульяновск на выставке ОТДЫХ Leisure представил украшения из редких аммонитов

На выставке Ульяновск презентовал ювелирные украшения, сувениры и декор для дома Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure Ульяновская область представила коллекцию ювелирных украшений из редких видов аммонитов, древних ящеров и уникальных минералов. Поподробнее с представленной продукцией «КП-Казань» ознакомила менеджер по продажам Ника Цихина.

Предприятие народного художественного камнерезного промысла России «Аммонд» специализируется на добыче и производстве изделий из симбирцита, сенгилита, спектропирита. На этой выставке они презентовали ювелирные украшения, сувениры и декор для дома.

«Единственным месторождением этого ювелирно-поделочного самоцвета является Ульяновская область. Его добывают из древних раковин моллюсков аммонитов. Они образовываются либо внутри раковины, либо снаружи. Также бывают скопления аммонитовой жеоды или пириты», - пояснила специалист.

Недавно состоялось открытие музея «Симбирцит». Там представлены экспонаты из симбирцита. Например, посетители могут увидеть двухметровую яблоню, которая полностью является ручной работой.

К слову, в Ульяновскую область приезжают туристы не только из городов России, но из-за рубежа. Недавно, к примеру, побывали гости из США. Особым спросом у туристов пользуются изделия из аммонитов.

Напомним, стенд Татарстана на выставке ОТДЫХ Leisure собирает очереди.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram