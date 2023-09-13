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НовостиЭкономика13 сентября 2023 8:51

Стенд Татарстана на выставке ОТДЫХ Leisure собирает очереди

Мероприятие проходит в Москве
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Особенностью стенда из Татарстана стала дегустация нескольких вариантов коктейлей.

Особенностью стенда из Татарстана стала дегустация нескольких вариантов коктейлей.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Стенд Татарстана на Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure второй день подряд собирает очереди. Мероприятие проходит в Москве.

На выставке республика представляет алкогольную продукцию. Особенностью стала дегустация нескольких вариантов коктейлей. Они готовятся по пожеланиям посетителей в зависимости от вкусовых предпочтений и крепкости напитка.

Отметим, организатором выставки является «Евроэкспо». Посетителей ждут разнообразные лекции, мастер-классы и обсуждения. Мероприятие продлится до 14 сентября.

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