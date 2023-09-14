Бабушка из Бугульмы получила приглашение на ежегодное послание главы Татарстана

Глава Бугульминского района Линар Закиров посетил на днях бабушку и сообщил о приглашении

73-летняя жительница Бугульмы Таисия Балаева получила приглашение на ежегодное послание главы Татарстана. Бабушка прославилась тем, что передала автомобиль УАЗ в зону СВО.

Глава Бугульминского района Линар Закиров посетил на днях бабушку и сообщил о приглашении. Также он поблагодарил женщину за ее добрый и бескорыстный поступок.

Таисия Балаева рассказала о мотивах своего поступка «КП-Казань».

«Смотрю телевизор, вижу, лазят по грязи. Я и подумала, хватит им пешком-то ходить, пусть ездят!» - объяснила свое решение пенсионерка.

Послание главы Татарстана состоится 14 сентября.

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