«Буханка» от бабы Таи: 73-летняя пенсионерка из Татарстана отправила автомобиль бойцам СВО

Копить на машину бабушка начала с начала спецоперации
Жительница Бугульмы Таисия Балаева отправила автомобиль «УАЗ», который в народе часто называют «буханкой», российским бойцам в зону СВО. На машине красуется надпись «От бабы Таи». О том, что побудило пенсионерку потратить свои сбережения на покупку дорогостоящей машины, она рассказала «КП-Казань».
73-летняя Таисия Балаева всегда любила проводить вечера за просмотром телевизора, но с началом боевых действий стала смотреть его чаще, особенно общественно-политические передачи, которые сменили ее любимые ток-шок. В какой-то момент у бабы Таи закралась мысль, а почему бы не помочь нашим солдатам и не подарить им автомобиль.
«Смотрю телевизор, вижу, лазят по грязи. Я и подумала, хватит им пешком-то ходить, пусть ездят!» - сказала Таисия Балаева.
По словам пенсионерки, автомобиль подыскали ее сыновья, она же отдала накопленные сбережения на его покупку. Доход у нее, к слову, небольшой, ведь баба Тая - обычная пенсионерка, с типичной для многих советских граждан биографией.
Таисия Васильевна родилась в 1950 году в Оренбургской области. После окончания строительного училища ее по распределению направили в строительное управление СУ-27 города Бугульмы. Вскоре после этого Таисия вышла замуж и родила двоих сыновей. Теперь она на пенсии и нянчит двух внуков и внучку.
«Приболела вот малость, только из больницы выписали. Врачи сказали, что межпозвоночная грыжа. Ну, ничего, я справлюсь! А бойцы наши пусть на этом «УАЗике» вернутся домой!» – заявила баба Тая.
Сделать надпись на автомобиле помогли волонтеры.
«В октябре прошлого года на производственной базе был организован склад гуманитарной помощи для зоны СВО. Таисия Балаева обратилась к нам, что хочет помочь автомобилем, и мы сделали эту надпись», - рассказал директор «НПП ГКС» Альберт Каримов.
Позже волонтеры погрузили «УАЗ» вместе с гуманитарным грузом в фуру и сопроводили его до ЛНР. По прибытии все было передано в воинское подразделение «Барс», этот автомобиль уже используется в боевых целях.
Кстати, Альберт Каримов поделился с «Комсомолкой», что многие бугульминцы подхватили инициативу бабы Таи и скупают «буханки», чтобы отправить их нашим соотечественникам на СВО. По его словам, прямо сейчас туда уже едет машина от бабы Маши.
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