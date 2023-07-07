«Буханка» от бабы Таи: 73-летняя пенсионерка из Татарстана отправила автомобиль бойцам СВО

Копить на машину бабушка начала с начала спецоперации

Жительница Бугульмы Таисия Балаева отправила автомобиль «УАЗ», который в народе часто называют «буханкой», российским бойцам в зону СВО. На машине красуется надпись «От бабы Таи». О том, что побудило пенсионерку потратить свои сбережения на покупку дорогостоящей машины, она рассказала «КП-Казань».

«Смотрю телевизор - вижу, лазят по грязи»

73-летняя Таисия Балаева всегда любила проводить вечера за просмотром телевизора, но с началом боевых действий стала смотреть его чаще, особенно общественно-политические передачи, которые сменили ее любимые ток-шок. В какой-то момент у бабы Таи закралась мысль, а почему бы не помочь нашим солдатам и не подарить им автомобиль.

«Смотрю телевизор, вижу, лазят по грязи. Я и подумала, хватит им пешком-то ходить, пусть ездят!» - сказала Таисия Балаева.

По словам пенсионерки, автомобиль подыскали ее сыновья, она же отдала накопленные сбережения на его покупку. Доход у нее, к слову, небольшой, ведь баба Тая - обычная пенсионерка, с типичной для многих советских граждан биографией.

Таисия Васильевна родилась в 1950 году в Оренбургской области. После окончания строительного училища ее по распределению направили в строительное управление СУ-27 города Бугульмы. Вскоре после этого Таисия вышла замуж и родила двоих сыновей. Теперь она на пенсии и нянчит двух внуков и внучку.

«Приболела вот малость, только из больницы выписали. Врачи сказали, что межпозвоночная грыжа. Ну, ничего, я справлюсь! А бойцы наши пусть на этом «УАЗике» вернутся домой!» – заявила баба Тая.

На очереди «УАЗ» от бабы Маши

Сделать надпись на автомобиле помогли волонтеры.

«В октябре прошлого года на производственной базе был организован склад гуманитарной помощи для зоны СВО. Таисия Балаева обратилась к нам, что хочет помочь автомобилем, и мы сделали эту надпись», - рассказал директор «НПП ГКС» Альберт Каримов.

Позже волонтеры погрузили «УАЗ» вместе с гуманитарным грузом в фуру и сопроводили его до ЛНР. По прибытии все было передано в воинское подразделение «Барс», этот автомобиль уже используется в боевых целях.

Кстати, Альберт Каримов поделился с «Комсомолкой», что многие бугульминцы подхватили инициативу бабы Таи и скупают «буханки», чтобы отправить их нашим соотечественникам на СВО. По его словам, прямо сейчас туда уже едет машина от бабы Маши.

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