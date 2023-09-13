Главный тренер «Рубина» Рахимов: Без подписи под контрактом все игроки - туристы

Рашид Рахимов не хочет говорить о новых игроках клуба, пока они не подписали контракт Фото: Александр ГЛУЗ

Рашид Рахимов, главный тренер «Рубина», не хочет говорить о новых игроках клуба, пока они не подписали контракт с казанским клубом. Ранее сообщалось, что команда может получить защитника клуба «Чукарички» Уроша Дрезгича и хавбека «Войводины» Николы Чумича.

Тренер отметил, что не привык говорить о трансферах до тех пор, пока нет подписанных футболистов.

«Только подпись под контрактом даст возможность сказать: «Да, этот футболист пришел и на сегодняшний день он является игроком «Рубина». Те, кто появляются, но не имеют контрактов - туристы, которые смотрят на то, как выстроена база», - сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова Рахимова.

Напомним: Ферро не хочет переходить в казанский ФК «Рубин». Хорватский клуб отклонил предложение по трансферу.

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