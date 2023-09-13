Ферро не хочет переходить в казанский ФК «Рубин»

Сообщается, что футболисту сделали слишком низкое предложение. Фото: Александр ГЛУЗ

Казанский «Рубин» сделал предложение ФК «Хайдук» по трансферу полузащитника Ферро. Однако, как сообщил агент футболиста Мануэль Бланко Фернандес, хорватский клуб его отклонил.

Отмечается также, что сам Ферро не хочет ехать в Казань из-за низкого предложения - порядка 500 тысяч евро, сообщает Sport24.

Напомним, ранее Дмитрий Квартальнов оценил игру хоккеиста Александра Радулова в матче с минским «Динамо».

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