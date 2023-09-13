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НовостиСпорт13 сентября 2023 12:56

Ферро не хочет переходить в казанский ФК «Рубин»

Хорватский клуб отклонил предложение по трансферу
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сообщается, что футболисту сделали слишком низкое предложение.

Сообщается, что футболисту сделали слишком низкое предложение.

Фото: Александр ГЛУЗ

Казанский «Рубин» сделал предложение ФК «Хайдук» по трансферу полузащитника Ферро. Однако, как сообщил агент футболиста Мануэль Бланко Фернандес, хорватский клуб его отклонил.

Отмечается также, что сам Ферро не хочет ехать в Казань из-за низкого предложения - порядка 500 тысяч евро, сообщает Sport24.

Напомним, ранее Дмитрий Квартальнов оценил игру хоккеиста Александра Радулова в матче с минским «Динамо».

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