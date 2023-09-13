Число обучающихся в вузах РТ китайских студентов выросло на 30%

По предварительным подсчетам, число студентов из КНР в этом году может превысить две тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане растет количество китайских студентов, которые планируют обучение в вузах республики.

Как сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, по предварительным подсчетам, число студентов из КНР в этом году может превысить две тысячи человек.

«Мы можем подвести итоги приемной кампании этого года. Видим рост количества ребят из Китая примерно на 30%», - отметил проректор на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он отметил, что на базе трех китайских школ откроют подготовительные курсы для школьников, где они смогут изучать русский язык и предмет, который им нужно будет сдавать для поступления в КФУ.

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